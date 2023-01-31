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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، قائمة الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير/شباط المقبل بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

وفضَّل مارسيل كولر اصطحاب جميع لاعبي الأهلي للسفر إلى المغرب، حيث سيتم اختيار القائمة النهائية يوم الإثنين المقبل الموافق 30 يناير/كانون الثاني الجاري.



ومن المقرر تقليص القائمة إلى 23 لاعبا لقيدهم بشكل رسمي في القائمة، حسبما كشف موقع "يلا كورة" المصري.



وضمت قائمة الأهلي 29 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - محمد أشرف - علي معلول - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة.

الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - محمد الضاوي "كريستو" - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد فخري - برونو سافيو.

الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف - شادي حسين.

شهدت قائمة الأهلي ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذي يعاني من الإصابة.

كما غاب عن الأهلي اللاعب الشاب رأفت خليل، انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب.



ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في الأول من فبراير/شباط المقبل، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد هذه المشاركة هي الثامنة للأهلي في كأس العالم للأندية والثالثة على التوالي للمارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا "10 مرات".