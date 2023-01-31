شكرا لقرائتكم خبر عن عقب اهتمام بيراميدز و الزمالك .. أرقام أحمد النادرى مع غزل المحلة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو أندية بيراميدز و الزمالك في مفاوضات مع نظرائهم في غزل المحلة لضم أحمد النادرى لاعب خط وسط الفريق في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية الحالية والمقرر له الـ 12 من صباح غدا.

و ظهر أحمد النادرى هذا الموسم بشكل قوى مع فريق غزل المحلة حيث شارك في 17 مباراة حتى الان مع الفريق، و تمكن من إحراز هدف وحيد أمام فريق الزمالك مما ساهم في الفوز و حصد الثلاث نقاط و تلقى بطاقات صفراء هذا الموسم مرتين فقط .

ويعد أحمد النادرى من أفضل المواهب في بطولة الدورى المصرى الممتاز المواسم الثلاثة الماضية حيث يشاراك اللعيب أساسيا منذ صعود الفريق و يتألق في العديد من المباريات و هذا الامر يظهر من خلال أعتماد جميع الأجهزة الفنية على اللاعب التي تتولى القيادة الفنية للفريق.

وكشف مصدر مطلع عن كواليس مفاوضات بيراميدز وغزل المحلة، حيث وصل عرض بيراميدز للحصول علي خدمات أحمد النادري لـ 15 مليون جنيه، مع انتقال أحد لاعبي الفريق السماوي للمحلة ضمن الصفقة، وتدرس إدارة نادي زعيم الفلاحين العرض المقدم، خاصة وأن هناك عروض أخري من أندية كبري في الدوري ترغب في ضم اللاعب.