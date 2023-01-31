شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف محاولات إقناع إمام عاشور بالتراجع عن قرار الاحتراف.. كولر يستقر على ثنائية كهربا وشريف فى هجوم الأهلى أمام أوكلاند سيتى.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الزمالك يكثف محاولات إقناع إمام عاشور بالتراجع عن قرار الإحتراف..كولر يستقر على ثنائية كهربا وشريف فى هجوم الأهلى أمام أوكلاند سيتى.

يغلق اتحاد الكرة، فى الثانية عشرة منتصف الليلة، باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز بداية والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الجارى، ولمدة شهر كامل، حيث تنتهى المهلة اليوم 31 يناير وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم .

واشترط اتحاد الكرة على الأندية ضرورة سداد كافة المديونيات المستحقة للجبلاية قبل قيد الصفقات الجديدة، مع وجود خيار آخر وهو الوصول لاتفاق بجدولة المديونات والمبالغ المستحقة.

وتضمنت لائحة القيد عددا من الشروط، منها عدد اللاعبين، ويسمح قيد 30 لاعبا فى للفريق الأول بجميع الأقسام، ويجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.

كما لا يجوز لأى نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة من النادى فى ملف التراخيص.

وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

ونصت الشروط على أنه لا يجوز إشراك غير المصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، على تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق أمام أوكلاند سيتى، فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية.

واطمأن كولر على جاهزية كهربا لقيادة خط هجوم الأهلى فى افتتاح كأس العالم للأندية، بجانب محمد شريف، بعدما استعاد اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية فى التدريبات الأخيرة قبل اللقاء.

وسجل كهربا ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال مشاركته فى مباراتى سموحة والزمالك بالدوري والكأس فى أول ظهور له بعد انتهاء إيقافه، قبل أن يغيب عن مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري بسبب معاناته من الإجهاد العضلى.

طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاون مع منتخب الشباب والسماح للاعبين بالانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.

وينطلق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب استعدادا للبطولة غدا الأربعاء الأول من فبراير ويخوض خلاله المنتخب 3 مباريات ودية ويرغب الجهاز الفني بقيادة محمود جابر في خوضهم بالقوام الأساسي لتحقيق أقصي استفادة فنية قبل البطولة التي يسعي للفوز بها لاسيما وأنها تقام علي أرض مصر.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب ، في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يكثف مسئولو الزمالك من محاولاتهم حاليا مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض لكرة القدم، لإقناعه بمحاولة العدول عن قراراه بالاحتراف الخارجي، مؤكدين له تمسكهم بخدماته بالبقاء في الفريق الأبيض.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك رد إمام عاشور بشأن تحديد مصيره مع من البقاء مع الفريق، أو اتخاذ قراره النهائى بشأن قبول العرض الدنماركى والاحتراف الخارجى حسب رغبته.

ومنحت إدارة نادى الزمالك إمام عاشور مهلة 24 ساعة للتفكير بشأن العدول عن قراره برغبته فى الاحتراف الخارجى والبقاء داخل صفوف الفريق الأبيض، مقابل ترضيته ماديا بعقد جديد يناسب موهبته وإمكانياته الفنية.

ويجرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، وإسماعيل يوسف، مدير الكرة، محاولات مكثفة مع إمام عاشور لإقناعه بالبقاء فى الفريق الأبيض لحاجتهما لخدماته الفنية فى الفترة المقبلة، رغم تمسك اللاعب بقرار الاحتراف الخارجي.