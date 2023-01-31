شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفض عرضا من سموحة لشراء ديلسون كامونى بـ7 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي أسوان عرضا رسميا من سموحة لشراء المهاجم ديلسون كاموني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 7 ملايين جنيه.

وتمسك أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان باللاعب بعدما قرر النادي إعارة زميله أحمد بلحاج للزمالك مقابل 4 ملايين جنيه مع بند أحقية الشراء مقابل 10 ملايين أخرى.

وكشف مصدر في نادي أسوان أن عرض سموحة قوبل بالرفض للحفاظ على قوام الفريق، موضحا أن النادي ملتزم بتوفير احتياجات الجهاز الفني للفريق الجنوبي لتحقق طموحات النادي في البقاء بين الكبار.

وأوضح المصدر أن الأزمة المالية التي يعانى منها النادي هي التي أجبرت الإدارة على إعارة بلحاج للزمالك، موضحا أن الهدف من هذه الصفقة هو الوفاء بالتزامات واحتياجات الفريق ومستحقات اللاعبين.

من ناحية أخرى، تحدث أحمد بلحاج، لاعب فريق أسوان، عن تأثير أيمن الرمادي، مدرب فريق أسوان، في المستوى الفني الخاص به.

قال بلحاج، في تصريحات تليفزيونية: "منذ اليوم الأول تلقيت ترحيبا كبيرا من جانب الجماهير المصرية، وخاصة الشعب الأسواني".

وأضاف: "منذ قدوم أيمن الرمادي غير الكثير من الأشياء، وكان ينصحني دائما بالهدوء وأبتعد عن التوتر، وهذا ساعدني كثيرا، وربيع ياسين أيضا ساعدني جدا، صراحة الثنائي ساعدني كثيرا".