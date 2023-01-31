شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. رقم قياسى للمصرى بالدورى بالفوز على بنى سويف 11-0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى رقمًا قياسيًا خالدًا في تاريخ بطولة الدوري العام، وذلك بالفوز على ضيفه بني سويف بنتيجة 0/11 فى مثل هذا اليوم 31 يناير 1964، سجل الأهداف محمد بدوي خمسة أهداف ، محمد شاهين وعبد الرؤوف رزق ولكل منهما هدفين ، علي العطوي ومحمد عبد الرازق "الكتشي" ولكل منهما هدف.

المصرى استطاع الحصول على بطولة الكأس السلطانية ثلاث مرات أعوام 1933، 1934، 1937، شارك فى تحقيق تلك البطولة المدرب حسن الديب، واللاعبون : على مبروك حارس المرمى، عبد الرحمن فوزى، محمد حسن، السيد الحلبى، محمود زين العابدين، ابراهيم بكير، عبد العزيز المقدم، عبود الجمل، حلمى مصطفى، حسن الشامى، محمد تعلب ،عبده عبدون، عباس حمزة.

الدوري المصري فى المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الأفريقى من حيث القيمة السوقية، كما توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً وشارك الفراعنة فى كأس العالم ثلاثة مرات.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.