شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلب شراء رفائيل إياجو من أسوان بـ6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نادي البنك الأهلي عرضا رسميا لنظيره أسوان من أجل التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري رفائيل إياجوا، لاعب فريق أسوان الحالي ولوبي ستارز السابق .

وعلم الخليج 365، أن عرض البنك الأهلي توقف عند 6 ملايين جنيه، ويسعى مسئولو البنك لإنهاء الصفقة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

وكشف مصدر في نادي أسوان أن إدارة النادي كانت تدرس قبول عرض البنك الأهلي بجدية، قبل أن تتم صفقة إعارة بلحاج للزمالك، وهو ما يجعل انتقال رفائيل للبنك الأهلي محل شك.

ولعب رفائيل لأندية تولسا الأمريكي وليلشتروم في النرويج، كما شارك ببطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الإفريقية مع فريقي بلاتوه يونايتد ولوبي ستارز.

وطالب مسئولو البنك الاهلى نظرائهم بنادي المقاولون العرب بقطع إعارة، مهاجم الفريق فادى فريد، وذلك لتعويض رحيل ناصر منسى لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يتم الرد بالموافقة أو الرفض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان فريق المقاولون العرب قد ضم فادى فريد، مهاجم فريق البنك الأهلى، على سبيل الإعارة، لمدة موسم، منذ الانتقالات الصيفية الماضية، ولعب مع ذئاب الجبل 15 مباراة، وسجل هدفا وحيدا حتى الآن.