شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: اللوائح تمنع رفعت من الانتقال للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تمنع أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلى الوحدة الإماراتي من الانضمام لنادي آخر خلال الموسم الجاري، حيث تنص لوائح الفيفا على عدم السماح لأي لاعب بارتداء قمصان 3 أندية في موسم واحد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الساعات المقبلة ستحسم مصير رفعت بخصوص قطع إعارته مع فريق الوحدة الإماراتي.

وكان أحمد رفعت قد لعب مع فيوتشر بكأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتم إعارته إلى الوحدة الإماراتي، وترددت بعض الأنباء عن دخول اللاعب في الخسابات الفنية للنادي المصري.

ويعكف لجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق على مراجعة الأخطاء التي تسببت فى تلقي الفريق أول هزيمة له فى الموسم الجاري، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لمراجعة الأخطاء وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.