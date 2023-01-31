شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب سعيد ينضم لفريق كرة اليد بنادى نيم الفرنسى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مهاب سعيد لاعب منتخب مصر لكرة اليد والنادى الأهلى إلى صفوف نادى نيم الفرنسى لمدة موسمين بتعاقد ينتهى يبدأ من الموسم الجديد، حتى 2025 و ذلك بعد تألقه مع الفراعنة فى بطولة العالم الأخيرة ببولندا والسويد.

ويعد مهاب سعيد النجم الثالث من صفوف منتخبنا الوطنى الذى ينضم لصفوف نيم الفرنسى بعد محمد سند وأحمد هشام دودو.

و قدم سعيد عروض قوية مع منتخب اليد فى النسخة الأخيرة من بطولة العالم التى حصد الفراعنة خلالها المركز السابع ليحتفظ بهذا المركز للنسخة التانية على التوالى.



مهاب سعيد

وعادت بعثة الفراعنة إلى القاهرة مساء أمس الأثنين بعد تحقيق المركز السابع ببطولة العام بالفوز على المنتخب المجرى بنتيجة 36/45، فى ختام مشواره بالبطولة.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره الألمانى بنتيجة 35/34، ضمن أولى مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى بطولة العالم، بعد الخسارة أمام نظيره السويدى الأربعاء بنتيجة 26/22 فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثاني المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت الماضى فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.