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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثالثة في تاريخه، ويأمل في مصالحة جماهيره على وجه الخصوص بعد الأداء المتواضع للغاية في نسخة العام الماضي.

تعرف على جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2023.. والقنوات الناقلة

الهلال يشارك ممثلًا عن قارة آسيا باعتباره آخر من حقق لقب دوري الأبطال، إذ لم تنته نسخة عام 2022 حتى الآن، ومن المقرر أن يُعلن عن بطلها في مايو/آيار المقبل.



وفي مشاركتيه السابقتين، احتل الهلال المركز الرابع في ترتيب كأس العالم للأندية، لكن شتان ما بين مشاركته الأولى عام 2019، ومشاركته عام 2021.

هذه المرة يدخل "الموج الأزرق" المسابقة وهو متسلح بنجومه وحالة الاستقرار النسبي التي يعيشها مع المدرب رامون دياز، رغم خسارة كأس السوبر السعودي من الفيحاء مؤخرًا.



أوقعت القرعة الهلال في مواجهة صعبة للغاية بالمباراة الافتتاحية، عندما يلتقي مع صاحب الأرض والجمهور، الوداد.

وفي حالة نجاح الهلال في اجتياز عقبة النادي المغربي، فإنه سيلتقي مع فلامنجو بطل قارة أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.



أما الخسارة من الوداد ستعني مباراة ترتيبية مع الخاسر من مباراة الأهلي المصري أو أوكلاند النيوزيلندي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي.

مباريات الهلال في كأس العالم للأندية

الهلال × الوداد - 4 فبراير 2023 (15:30 المغرب، 17:30 السعودية)

الهلال (حال الفوز) × فلامنجو - 7 فبراير 2023 (22:00 السعودية، 20:00 المغرب)

قائمة الهلال في كأس العالم للأندية 2023

ضمت قائمة الهلال التي أعلنها المدرب رامون دياز العديد من الغيابات في مقدمتها النجم سلمان الفرج، بسبب الإصابة.

قائمة الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد العويس، عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان.

خط الدفاع: علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، محمد الخيبري، خليفة الدوسري، محمد جحفلي.

خط الوسط: محمد كنو، لوسيانو فييتو، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ميشيل ديلجادو، معاذ فقيهي، محمد القحطاني.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، موسى ماريجا، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.

أعلنت قناة الرياضية المغربية، عن نقلها لبطولة كأس العالم للأندية 2022-2023، والتي تستضيفها المغرب.

كما تذاع مباريات البطولة عبر قنوات "SSC" السعودية.