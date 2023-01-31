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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023 في بطولة إفريقيا للمحليين وكأس الرابطة الإنجليزية وغيرها.

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء

تستمر منافسات كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء، وتتواجد مباريات حاسمة في مختلف البطولات المحلية أو الدولية.

يُقام الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا للمحليين "الشان" 2023 بالجزائر، كما تُلعب مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.

يلتقي منتخب الجزائر مع النيجر في نصف نهائي الشان، وعلى الجانب الآخر تلعب مدغشقر مع السنغال.

وفي نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، يلتقي نيوكاسل مع ساوثهامبتون في إياب نصف النهائي.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يلتقي بلاكبيرن مع برمنجهام سيتي في مباراة تقام بالدور الرابع.

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عربيًا، تقام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس رئيس دولة الإمارات.

وفي كأس إيطاليا يلعب إنتر ميلان مع أتالانتا في ربع النهائي، وتقام مباراتين في كأس ألمانيا أيضًا.

السنغال × مدغشقر (17:00 الجزائر، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

الجزائر × النيجر (20:00 الجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4



نيوكاسل × ساوثهامبتون (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

إنتر × أتالانتا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - AD Sports Premium 1

مباريات اليوم في كأس رئيس الإمارات

الإمارات × شباب الأهلي دبي (18:10 السعودية، 19:10 الإمارات) - Dubai Sports

الظفرة × بني ياس (18:25 السعودية، 19:25 الإمارات) - Dubai Sports

الحمرية × عجمان (21:30 السعودية، 22:30 الإمارات) - Dubai Sports

الشارقة × النصر (21:30 السعودية، 22:30 الإمارات) - Dubai Sports

مباريات اليوم في كأس ألمانيا

بادربون × شتوتجارت (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - Dubai Sports

يونيون برلين × فولفسبورج (21:45 مصر، 22:45 السعودية) Dubai Sports