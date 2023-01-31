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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات الوداد المغربي في كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وما هي القنوات الناقلة للمباريات وأكثر من ذلك.

تعرف على جدول مباريات الوداد في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

يتسلح الوداد بمؤازرة جماهيره الاستثنائية في كأس العالم للأندية 2023، ويطمح في أن ينجح بالذهاب بعيدًا، ولم لا تكرار إنجاز غريمه الأزلي الرجاء.

هذه هي المشاركة الثانية للوداد في تاريخه بمونديال الأندية، وكانت المشاركة الأولى مخيبة للآمال بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية واحتلال المركز السادس.

ويأمل النادي المغربي هذه المرة مع جيل مميز بقيادة المدرب المهدي النفطي، في أن يعبر الدور الأول ويصبح ضمن الأربعة الكبار عالميًا.

الوداد كان يفترض أن يشارك باعتباره بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، ولكن بعد استقبال المغرب للمسابقة، شارك بصفته بطلًا للدوري المغربي، ومثّل الأهلي، وصيفه، القارة السمراء.

مهمة صعبة تنتظر الوداد، حيث سيتعين عليه عبور بوابة الهلال السعودي في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2023.

في حالة نجاح النادي المغربي في الفوز على الموج الأزرق، سيضرب موعدًا مع فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.



أما الخسارة من الهلال ستعني مواجهة الخاسر من مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي مع الأهلي أو أوكلاند سيتي، لتحديد المركزين الخامس والسادس.

الوداد × الهلال - 4 فبراير 2023 (15:30 المغرب، 17:30 السعودية).

الوداد (حالة الفوز) × فلامنجو -7 فبراير 2023 (22:00 السعودية، 20:00 المغرب).



أعلنت قناة الرياضية المغربية، عن نقلها لبطولة كأس العالم للأندية 2022-2023، والتي تستضيفها المغرب.

كما تذاع مباريات البطولة عبر قنوات "SSC" السعودية.