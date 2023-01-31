شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجريت الإثنين قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023، حيث أسفرت عن صدام تاريخي.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا فرق ريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا وأتلتيك بلباو عبر تجاوز أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وفالنسيا على الترتيب في ربع النهائي.

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023



قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 أسفرت عن موقعة كلاسيكو نارية تجمع بين ريال مدريد وغريمه التاريخي برشلونة

أما مباراة نصف النهائي الأخرى في البطولة، ستكون بين أوساسونا وأتلتيك بلباو.

ريال مدريد × برشلونة

أوساسونا × أتلتيك بلباو

تقام مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام مرحلتي ذهاب وإياب على عكس باقي الجولات السابقة التي كانت تقام من مباراة واحدة.

مرحلة الذهاب ستقام خلال الفترة من 1 إلى 2 مارس/ آذار المقبل، على أن تلعب مباراتي الإياب في الفترة بين 5 و6 أبريل/ نيسان

ستقام المباراة النهائية للمسابقة بين الفائزين بمواجهتي نصف النهائي يوم 6 مايو/ أيار 2023.

وسيكون ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية مسرحا للنهائي المرتقب للبطولة التي يحمل لقبها ريال بيتيس.

سجل الفائزين بكأس ملك إسبانيا

برشلونة - 31 لقبًا

أتلتيك بلباو - 23 لقبا

ريال مدريد - 19 لقبًا

أتلتيكو مدريد - 10 ألقاب

فالنسيا - 8 ألقاب

ريال سرقسطة - 6 ألقاب

إشبيلية - 5 ألقاب

إسبانيول - 4 ألقاب

ريال يونيون - 4 ألقاب

ريال سوسيداد - 3 ألقاب

ريال بيتيس - 3 ألقاب

ديبورتيفو لاكورونيا - لقبان

ريال مايوركا - لقب

أريناس - لقب

