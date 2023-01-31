وسائل إعلام: الزمالك لا يمكنه قيد صفقاته الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن نادي الزمالك حتى الآن، وفي آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، لم يتواصل مع مسئولي اتحاد الكرة لحل أزمة المديونيات على القلعة البيضاء.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم قوله إن الزمالك حتى الآن لم يتواصل مع الجبلاية من أجل حل أزمة المديونيات وجدولتها، مؤكداً أن النادي الأبيض "حتى الآن لا يمكنه قيد أي صفقة جديدة".

وأضاف المصدر: "جميع الأندية تواصلت معنا، ونحن وضعنا الحل للأندية بأن تسدد 25٪ فقط من قيمة المديونيات، والباقي يتم جدولته وهو ما حدث مع النادي الأهلي كمثال."

وتابع: "اليوم هو آخر أيام القيد، ولم يتواصل معنا حتى الآن أي مسؤول من الزمالك لحل أزمة المديونيات، وقيد صفقاته الجديدة، وسننتظر حتى نهاية اليوم."

وأشار الموقع إلى أن اتحاد الكرة كان قد اشترط على أندية الدوري الممتاز سداد الديون المستحقة عليها لصالح اتحاد الكرة، أو على الأقل جدولتها وسداد دفعة منها؛ للسماح لتلك الأندية بقيد لاعبين جدد في صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد نادي الزمالك أكثر الأندية المدينة لاتحاد الكرة، حيث تصل قيمة المديونيات المستحقة على القلعة البيضاء لصالح الجبلاية لـ نحو 70 مليون جنيه، وفقاً لـ "القاهرة 24".