شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحمل 560 ألف جنيه ضرائب صفقة المغربى بلحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن اتفاق مسئولو الزمالك مع نظرائهم بنادي أسوان، على استعارة المغربي أحمد بلحاج، تحمل الفريق الأبيض ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% من صفقة الإعارة المقدرة بـ4 ملايين جنيه.

ويتحمل الزمالك مبلغ قيمته 560 ألف جنيه بخلاف قيمة الإعارة، على أن يحدد الفريق الأبيض موقفه من شراء اللاعب نهائيا بنهاية الموسم، أو إعادته لفريق أسوان مرة أخرى.

تنازل المغربي أحمد بلحاج لاعب نادي أسوان عن قيمة القسط الثاني من مستحقاته والذي كان مقررا سداده اليوم من النادي الجنوبي، مقابل إتمام إعارته للزمالك.

وعلم الخليج 365 أن اللاعب تنازل عن 220 ألف جنيه بعدما تقاضى منذ بداية الموسم 125 ألف جنيه فقط، من قيمة عقده السنوي البالغ 760 ألف جنيه.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على إستعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.