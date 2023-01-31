شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نكثف المفاوضات مع أكثر من لاعب قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولي نادي بيراميدز، انهم يكثفون المفاوضات حاليا مع أكثر من لاعب وسط مهاجم مميز بالدوري من اجل حسم صفقة لتدعيم صفوف الفريق السماوي قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي، الذي ينتهي بنهاية اليوم الثلاثاء.

وفتح بيراميدز خطوط مفاوضات مع عدة أندية علي رأسها نادي غزل المحلة، من أجل حسم صفقة أحمد النادري لاعب وسط مهاجم زعيم الفلاحين، كما دخل بيراميدز أيضًا في مفاوضات مع محمد كناريا لاعب فريق سيراميكا، لتشتد المنافسة بين بيراميدز والزمالك علي هؤلاء اللاعبين في الفترة الحالية.