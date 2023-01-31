شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نكثف المفاوضات مع أكثر من لاعب قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولي نادي بيراميدز، انهم يكثفون المفاوضات حاليا مع أكثر من لاعب وسط مهاجم مميز بالدوري من اجل حسم صفقة لتدعيم صفوف الفريق السماوي قبل ساعات من غلق باب القيد الشتوي، الذي ينتهي بنهاية اليوم الثلاثاء.
وفتح بيراميدز خطوط مفاوضات مع عدة أندية علي رأسها نادي غزل المحلة، من أجل حسم صفقة أحمد النادري لاعب وسط مهاجم زعيم الفلاحين، كما دخل بيراميدز أيضًا في مفاوضات مع محمد كناريا لاعب فريق سيراميكا، لتشتد المنافسة بين بيراميدز والزمالك علي هؤلاء اللاعبين في الفترة الحالية.
وتلقى نادى بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد مواعيد مبارياته فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت المواعيد على النحو التالي:
الجولة الأولى : بيراميدز * الجيش الملكي المغربي.. يوم الأحد 12 فبراير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي
الجولة الثالثة: بيراميدز * أسكو كارا التوجولي.. يوم الأحد 26 فبراير .. الساعة 6 مساء .. استاد الدفاع الجوي
الجولة الرابعة: إسكو كارا التوجولي * بيراميدز.. يوم الأحد 8 مارس.. الساعة 6 بتوقيت القاهرة .. استاد دي كجوي بالعاصمة لومي.
الجولة الخامسة : الجيش الملكي المغربي * بيراميدز.. يوم الأحد 19 مارس.. الساعة 9 بتوقيت القاهرة.. استاد الأمير مولاي عبد الله بنزيمة الرباط.
ولم يتم الموعد النهائي لمباراة الجولة السادسة والأخيرة والتي تجمع بين بيراميدز وفيوتشر يوم 2 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، انتظارا لما ستسفر عنه مباريات وترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة.