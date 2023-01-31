شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجولة الأخيرة بالدورة المجمعة الثالثة للدور قبل النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة المحدد لها بعد غدا الخميس مواجهة قوية بين الأهلى والزمالك قبل خوض منافسات البلاى أوف لهذا الدور .

تقام مباراة الأهلى و الزمالك فى تمام الثامنة مساء الخميس بالصالة المغطاه بإستاد القاهرة .

تشهد الجولة قبل الأخيرة من المجمعة الثالثة لدور قبل النهائى بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023 لقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع الزمالك و طلائع الجيش مع الأهلى و بتروجت مع الطيران و سبورتنج مع سموحة ، بينما تقام الجولة الاخيرة من هذا الدور قبل البلاى أوف غدا الخميس بلقاءات بين كلا من ، الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الطيران و بتروجت مع سموحة و الأهلى مع الزمالك .

كما أعلن الاتحاد نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

وجاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالى:

- يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

- يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الاتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

- يوم السبت 11 فبراير 2023

الاتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.



نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.