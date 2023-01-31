القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - القنوات النناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي تشغل اهتمام الملايين من عشاق النادي الأهلي قبل انطلاق المارد الأحمر في مونديال الأندية التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير .

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة ، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وأوكلاند سيتي

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة المغربية الرياضية

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد:12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

انهاء مران الأهلي مُبكراً بالمغرب

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس الإثنين، في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلّص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.