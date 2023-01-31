شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاج يتنازل عن 220 ألف جنيه لإتمام إعارته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنازل المغربي أحمد بلحاج لاعب نادى أسوان عن قيمة القسط الثاني من مستحقاته والذي كان مقررا سداده اليوم من النادي الجنوبي، مقابل إتمام إعارته للزمالك.

وعلم الخليج 365 أن اللاعب تنازل عن 220 ألف جنيه بعدما تقاضى منذ بداية الموسم 125 ألف جنيه فقط، من قيمة عقده السنوي البالغ 760 ألف جنيه.

توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر عن أن الصفقة شبه حسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على إستعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.