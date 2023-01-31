شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. محمد عبد الوهاب صاحب الذكريات الجميلة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم هذا اليوم محمد عبد الوهاب نجم الأهلى ومنتخب الشباب الراحل.

ولد محمد عبد الوهاب عام 1983 بمحافظة الفيوم، وبدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عاما ، ثم انتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول.

تألق عبد الوهاب في صفوف الألمونيوم مما دفع حسن شحاته، المدير الفني الأسبق لاختياره من أجل الانضمام إلى منتخب الشباب عام 2003، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب رقم 13 في ببوركينا فاسو عام 2003، وهي البطولة التي أحرزتها مصر بعد تغلبها في النهائي المثير على كوت ديفوار 4/ 3 سجل أحمد فتحي وعماد متعب وحسني عبد ربه أهداف المباراة، وكان محمد عبد الوهاب قد سجّل هدف فوز مصر على مالي في دور الأربعة.

ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى فأعاره إلى إنبى موسم 2003 / 2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالى ماركو تارديللي.

بدأ عبد الوهاب مشواره مع النادى الأهلى موسم 2004 / 2005 واستمر موسمين على سبيل الإعارة، حيث نجح مسئولو المارد الأحمر فى استعارته لمدة موسمين من الظفرة

لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب فى بداية المشاركة بسبب تواجد "جيلبرتو" فى هذا الوقت، فلم يشارك عبد الوهاب فى بداية موسمه الأول مع المارد الأحمر إلا فى دقائق معدودة، لكن تعرض "جيلبرتو" للإصابة فى مباراة مع النجم الساحلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2005 وابتعد عن المستطيل الأخضر .

شارك محمد عبد الوهاب في المباريات واستغل الفرصة وأثبت قدراته، وبات عبد الوهاب لاعبا مهما فى صفوف الأهلى ومنتخب مصر لاسيما بعد مشاركته الإيجابية فى فوز "الفراعنة" بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.

حقق عبد الوهاب مع الأهلى بطولة الدورى مرتين، وكأس مصر 2006، والسوبر المصرى 2005، دورى أبطال أفريقيا 2005، 2006، والسوبر الأفريقى 2006، وشارك فى كأس العالم للأندية 2005، لعب بقميص الأهلى 42 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.

وفى أغسطس عام 2006 ، فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش