شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبده يحيى قبل الانضمام إلى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري بشكل رسمي عن انضمام عبده يحيى مهاجم غزل المحلة، إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري بنية الشراء.

خاض عبده يحيى 86 مباراة مع المحلة، من بينهم 72 مباراة في دوري رابطة الأندية المصرية، نجح خلالهم صاحب الـ 23 عاماً في إحراز 12 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى، وتبلغ القيمة التسويقية لمهاجم المصري الجديد 500 ألف يورو.

ونجح النادي المصري في التعاقد مع 9 صفقات شتوية بعدما ضم النادي البورسعيدي كلا من: زياد كمال من إنبي، عبده يحيى من غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي، ومحمد الفيومي.

في المقابل استغنى النادي المصري عن خدمات، محمد عنتر وعمرو مرعي وعمرو طارق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.