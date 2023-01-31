شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك لخوض المران الرئيسى قبل مواجهة أوكلاند بمونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لتحرك الفريق لخوض مران الفريق الرئسيي بالمغرب قبل بدء أولى مباريات المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية .

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة ، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس الإثنين، في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلّص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.