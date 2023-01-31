شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يحتفل بعقد قرانه قبل مباراة فيوتشر والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ناصر ماهر صانع ألعاب فريق فيوتشر، بعقد قرانه وذلك قبل استعداد فريقه للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في الجولة 17 بالدوري، ونشر ناصر صورة برفقة زوجته وعلق "الحمد لله".



ناصر ماهر

أغلقت إدارة نادي فيوتشر باب الرحيل بشكل نهائي أمام نجوم الفريق، خاصة بعد تردد أنباء في الساعات الماضية عن اهتمام الزمالك بناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، وعودة مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد لكن النادي أعلن غلق باب التفاوض مع أي لاعب قبل ساعات من إغلاق باب القيد مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي قررت بشكل نهائي غلق باب الرحيل أمام النجوم في الوقت الحالي، بسبب مشاركة الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية ومنافسته في أكثر من بطولة محلية.

ويعكف لجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق على مراجعة الأخطاء التي تسببت فى تلقي الفريق أول هزيمة له فى الموسم الجاري، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، فى مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني لفيوتشر لمراجعة الأخطاء وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.