شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يجتمع بالحكام لتحليل الأداء فى الجولتين 15 و16 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعا مع الحكام بمقر الاتحاد لمناقشة الحالات التحكيمية فى الأسبوعين الـ15 والـ16 من عمر الدورى العام وتحليل الأداء وتصحيح الأخطاء، ضمن خطة تطوير الحكام.

يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الـ48 ساعة المقبلة، اسم الخبير التحكيمي الأوروبي الجديد الذى يدير لجنة الحكام خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته مؤخرا.

وقرر اتحاد الكرة وضع بعض المعايير قبل التعاقد مع الخبير الجديد منها التفرغ وأن يكون له تجارب سابقة فى تطوير التحكيم .