شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التوصل لاتفاق مع سيراميكا على ضم "كناريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب نادي الزمالك من التوصل لاتفاق مع نادي الزمالك، بشأن حصول الفريق الأبيض علي خدمات محمد كناريا لاعب وسط الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتدور المفاوضات بين إدارة الزمالك وسيراميكا حاليًا علي القيمة المادية للصفقة، خاصة بعدما ابدي كناريا رغبته في الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويرغب الزمالك في الحصول علي خدمات كناريا لتعويض رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الذي أصبح علي بعد خطوات من خوض تجربة الاحتراف في نادي ميتلاند الدنماركي، والذي تقدم بعرض رسمي للحصول علي خدمات اللاعب مقابل ما يقرب من 3 مليون دولار.