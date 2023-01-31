شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من حسم صفقة أحمد النادرى بعد التوصل لاتفاق مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي بيراميدز من حسم صفقة أحمد النادري لاعب غزل المحلة، بعد فتح خط مفاوضات مع مسئولي الغزل في الساعات الماضية، لضم اللاعب لصفوف الفريق السماوي، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوي.

ويرغب بيراميدز في الحصول علي خدمات أحمد النادري من غزل المحلة، لتدعيم صفوفه، واقتربت المفاوضات بين الطرفين من الحسم، لاسيما وإن اللاعب أبدي رغبته في خوض تجربة جديدة والانتقال لصفوف الفريق السماوي.

وكشف مصدر مطلع عن كواليس مفاوضات بيراميدز وغزل المحلة، حيث وصل عرض بيراميدز للحصول علي خدمات أحمد النادري لـ 15 مليون جنيه، مع انتقال أحد لاعبي الفريق السماوي للمحلة ضمن الصفقة، وتدرس إدارة نادي زعيم الفلاحين العرض المقدم، خاصة وأن هناك عروض أخري من أندية كبري في الدوري ترغب في ضم اللاعب.