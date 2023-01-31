الامارات | نادي الاتحاد السعودي لا يفكر في ضم لاعبين أقل من ميسي وصلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يكون انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة بمثابة الخطوة الأولى لصفقات أخرى كبيرة لأندية سعودية، بعدما أقر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد أنه لم يعد هناك أي عذر لمحاولة التعاقد مع لاعبين أقل من ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

وقال الحائلي في مقابلة مع شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية "نحن الآن في مرحلة بناء وتطوير للكرة السعودية شاملة. المنتخب تأهل (لكأس العالم)... وفاز على منتخب الأرجنتين. أتوقع يكون في دعم ضخم الصيف القادم".

وردا على سؤال عن وجود تكهنات لمحاولة ضم لاعبين مثل صلاح وميسي وأنخيل دي ماريا، قال الحائلي "أقل شيء نفكر في هذا المستوى".

وأضاف رئيس النادي الذي أحرز لقب كأس السوبر السعودية يوم الأحد بعدما أطاح بالنصر ونجمه رونالدو في قبل النهائي "أنا كمتابع ومشجع ومحب لن أقبل من أي إدارة للنادي أن تأتي بأسماء أقل من ذلك".

وتابع "حضور كريستيانو رونالدو للدوري أضاف الشيء الكبير للدوري ونحن كأندية لن نواجه صعوبة في استقطاب بعض الأسماء المذكورة ولا يوجد عذر".

وسيكون بوسع فرق الدوري السعودي للمحترفين الاستعانة بثمانية لاعبين أجانب في أرض الملعب بدءا من الموسم المقبل، بينما تنص اللوائح الحالية على وجود سبعة لاعبين بحد أقصى في قائمة المباراة.

ويرتبط ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين الشهر الماضي، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري، بينما مدد صلاح قائد مصر عقده مع ليفربول حتى 2025.