«جالي من سموحة بشبشب ورجله مقشفة».. مرتضى منصور يرد بقسوة على تصريحات طارق حامد بشأن «الهروب والتمرد»

الشارقة - اميمة ياسر -

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما عنيفاً على طارق حامد، لاعب وسط فريق اتحاد جدة، وذلك عقب تصريحاته الاخيرة بشأن "عدم تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض والرحيل للدوري السعودي".

وكان طارق حامد قد صرح، في فيديو نشره عبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، بأن رئيس الزمالك تواصل معه من أجل التجديد، لكنه طلب مهلة للتفكير، مشيراً إلى أنه فوجئ بعد ذلك بإعلان النادي الأبيض عدم وجود نيه لتجديد عقدي، واتهامه في مؤتمر صحفي بالهروب والتمرد.

وفي تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" المذاع عبر قناة "الزمالك"، قال مرتضى منصور: "طارق حامد كاذب، وعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الفريق في حضور وكيل أعماله، وتم عرض مبلغ 20 مليون جنيه من أجل تجديد عقده".

وأضاف مرتضى: "طارق رفض العرض، وطلب زيادة المبلغ المالي إلى 25 مليون جنيه، ووافقت على الزيادة دون أي مشكلة".

وتابع: "اللاعب طلب مهلة للتفكير، رغم زيادة المقابل المادي كما طلب، بالتالي رغبته كانت الرحيل، لذلك هو (كومبارس) وكان بديلا لإبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق".

وواصل رئيس نادي الزمالك هجومه على نجم خط وسط الفريق السابق: "أنا اللي عملت طارق حامد بني آدم ودلوقتي بيشتمني وهو قاعد في السعودية"

وأكمل: "طارق حامد كان قاعد في بادروم عند فرج عامر في إسكندرية، وجالي من نادي سموحة بشبشب ورجله مقشفة"، وفقاً لموقع قناة "صدى البلد"

وأتم مرتضى منصور: "لن أترك طارق حامد بعد تطاوله في حقي وكفى ما قاله شوقي السعيد في حقه وفضحه".