رسميًا.. اتحاد اليد يعلن رحيل الإسباني باروندو عن تدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عمرو صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عن عدم تجديد التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، الإسباني بروبرتو جارسيا باروندو.

وفي تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، قال صلاح: "قررنا عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، مشواره مع المنتخب انتهى بنهاية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم 2023".

وأضاف صلاح:"فوجئنا قبل بطولة العالم بأسبوعين بتمديد باروندو تعاقده مع نادي ميلسونجين الألماني حتى يونيو 2025، بدلا من يونيو 2023 دون الرجوع لنا".

وتابع: "ندرس حاليا عددًا من السير الذاتية لمدربين حققوا إنجازات عالمية لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، نحتاج إلى تغيير المدرسة والاستراتيجية، المدرب الجديد سيكون متفرغًا لتدريب المنتخب ووضع وتنفيذ استراتيجية لمدة 8 سنوات لإعداد منتخب قوي ينافس على ميدالية عالمية وأولمبية".

وواصل أمين صندوق اتحاد كرة اليد: "منتخب مصر أكبر من باروندو وهو الذي استفاد من تدريب المنتخب وليس العكس، التعامل الفني والنفسي مع اللاعبين في بطولة العالم كان به العديد من الأخطاء من جانبه، علامة استفهام حول طريقة إدارته لمباريات المنتخب في المونديال أولها استنزاف مجهود عدد محدد من اللاعبين دون غيرهم".

يشار إلى أن بعثة منتخب مصر لكرة اليد عادت مساء أمس الاثنين إلى القاهرة، بدون المدرب الإسباني روبرتو باروندو الذي توجه مباشرة من السويد إلى إسبانيا.

وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق المركز السابع في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في بولندا والسويد، بعد فوزه على المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.