شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّم بطاقة القندوسي.. وبيان الكاف يُبقي اللاعب مع منتخب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بطاقة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق الجديد الذي تم التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، ويقوم النادي الأهلي خلال الساعات الحالية بقيد القندوسي في قائمته المحلية والأفريقية.

ووافق الأهلي في وقت سابق على بقاء القندوسي مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين المُقامة حالياً في الجزائر ، ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية كان مُمكناً حتى أمس.

قيد القندوسي مع الأهلي كان من الممكن أن يُبعد اللاعب عن استمراره مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا للمحليين لأنه تحوّل من لاعب محلي إلى محترف لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حسم هذا الأمر خلال الساعات الماضية وسمح للاعب بالبقاء مع منتخب بلاده في أمم أفريقيا للمحليين.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السماح لـ أحمد قندوسي بمواصلة مشواره مع المنتخب الجزائري المحلي، في البطولة الأفريقية للاعبين المحليين قبل الالتحاق بناديه الجديد.

وطلب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الكاف الحصول على رخصة استثنائية لاستمرار اللاعب بالمشاركة مع "محاربي الصحراء" في مباريات البطولة الافريقية للمحليين بعد موافقة الأهلي.

ويلتقي منتخب الجزائر المحلي مع النيجر في السادسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في نصف نهائي البطولة وحال تأهل الخُضر إلى المباراة النهائية المقررة يوم 4 فبراير القادم سيكون ذلك خارج فترة القيد المحددة بـ31 يناير، وهذا ما يتعارض مع لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تمنع مشاركة أي لاعب ينشط خارج الدوري المحلي لبلاده في منافسة الكاف.

لكن اللجنة المحلية لتنظيم البطولة الأفريقية للاعبين المحليين، أكدت في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن الاتحاد الأفريقي وعن طريق مراسلة رسمية من لجنة المسابقات في الكاف، وافق رسميًا على طلب الجزائر بخصوص قندوسي.

وحسب ما جاء في البيان فإن الكاف أكد: "أن كل لاعب تم قيده في فريق محلي ببلاده قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا للمحليين الحالية يكون مؤهلًا للمشاركة، ويبقى كذلك حتى في حال انتقاله إلى فريق غير محلي، وذلك خلال فترة البطولة حتى نهايتها".

وأضاف البيان : الكاف أشار في ذات المراسلة إلى أن الوقوف ضد انتقال اللاعبين المحليين الأفارقة يتعارض بشكل مباشر مع الهدف الأساسي الذي أطلقت لأجله هذه المنافسة، وهو ترقية مستوى اللاعب المحلي في القارة".