شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بلح يترقب موقف المصرى قبل فسخ تعاقده بنهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الفلسطيني محمد بلح مهاجم النادي المصري، موقف إدارة النادي من قيد اللاعب بقائمة الفريق البورسعيدي قبل غلق القيد الشتوي، وذلك لتحديد مصيره من الاستمرار مع النادي أو فسخ تعاقده من جانب واحد في ظل تواجده على قائمة الانتظار.

وكان محمد بلح قد تم استبعاده من قائمة الفريق في بداية الموسم الجاري، حيث كان اللاعب يخوض فترة تأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الموسم الماضي.

ويجتمع مسؤولو النادي المصري، اليوم الثلاثاء، بإلياس الجلاسي صانع ألعاب الفريق، وذلك لبحث تعديل تعاقده مع النادي ورفع القيمة المادية، خاصة بعد تألق اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية، ما أدى إلى تهافت الأندية العربية على اللاعب.

ويمتد تعاقد المصري مع إلياس الجلاسي حتى نهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو المصري في الحفاظ على تواجد اللاعب بالفريق نظراً لاعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق البورسعيدي.

وانضم إلياس الجلاسي إلى النادي المصري في بداية الموسم الماضي، حيث خاض مع الفريق البورسعيدي 57 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 11 هدفاً آخر لزملائه بالفريق.

ونجح النادي المصري في التعاقد مع 9 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعدما ضم النادي البورسعيدي كل من: زياد كمال من إنبي، عبده يحيى من غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي، ومحمد الفيومي.

في المقابل استغنى النادي المصري عن خدمات، محمد عنتر وعمرو مرعي وعمرو طارق.