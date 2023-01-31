شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مونديال الأندية سيكون في التاسعة من مساء غداً الأربعاء، بتوقيت القاهرة ، وخاض الأهلي أمس الأول ، الأحد، أول مران بالمغرب استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير .

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند في التاسعة مساء الأربعاء الموافق 1 / 2 / 2023 بتوقيت القاهرة ، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

انهاء مران الأهلي مُبكراً بالمغرب

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، أمس الإثنين، في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني، المران الأساسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

وقلّص المدير الفني فقرات المران الجماعي للفريق، وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين وخوفًا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة. واستكمل اللاعبون جانبًا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة.