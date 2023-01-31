شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية السماح للاعبين الانضمام لمنتخب الشباب أول فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاون مع منتخب الشباب والسماح للاعبين بالانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.

وينطلق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب استعدادا للبطولة غدا الأربعاء الأول من فبراير ويخوض خلاله المنتخب 3 مباريات ودية ويرغب الجهاز الفني بقيادة محمود جابر في خوضهم بالقوام الأساسي لتحقيق أقصي استفادة فنية قبل البطولة التي يسعي للفوز بها لاسيما وأنها تقام علي أرض مصر.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب ، في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمى، شادي الجيلاني محلل أداء، هاجد هاني رئيس الجهاز الطبي، ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل، إسلام جمال معد بدني، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، واللواء عبدالجليل إمام المدير الإدارى للمنتخب، وأحمد ايهاب إداري، علاء سعيد مسئول المهمات.