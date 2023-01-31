شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لم أوافق على رحيل باسم مرسى إلا فى حالة واحدة..وهذه صفقات مطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي، مطالبه لإنقاذ الدراويش قبل غلق باب القيد الشتوى مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب ميدوعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللاعبون المطلوب التعاقد معهم للنادي الاسماعيلي: ‏

١-محمد دبش مدافع النادي المصري

‏٢-سيرجي أكا لاعب وسط الطائي السعودي ولاعب الجونة السابق ‏

٣-إسلام جابر لاعب وسط البنك الأهلى

‏٤-كريم الديب لاعب وسط الاتحاد السكندري ‏

٥- والتر بواليا مهاجم الأهلي والجونة السابق والقادم من القادسية السعودي.

أوضح ميدو أنه اشترط بالاتفاق مع المجلس عدم حصول هؤلاء اللاعبين على أي مقدمات تعاقد في الفترة الحالية إلا بعد دفع جزء من مستحقات لاعبي فريقه أولا والمتفق عليه مع المجلس.

وتابع: "اضطررت إلى الاعلان عما طلبته بالظبط لأن من حق جمهور ‫الإسماعيلي أن يعرف ما طلبته وما دار وما يدور داخل جدران النادي ولن أسمح لأي شخص بتزييف الوقائع"

واختتم ميدو: "ملحوظة هامة لم أوافق على رحيل باسم مرسي عن الفريق إلا في حالة استبداله بإسلام جابر لاعب البنك الأهلي مع دفع ٢ مليون جنيه للنادي الإسماعيلي ومليون إضافية حال إحراز باسم ٥ أهداف أو أكثر مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم شريطة أن تُصرف هذه الأموال على مستحقات اللاعبين

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخامسة مساء الأحد 5 فبراير المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري .