شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يصحح الأخطاء الدفاعية قبل مواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أسامة نبيه، المدير الفنى للزمالك، الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها دفاع الفريق أمام فيوتشر لتداركها فى المباراة المقبلة أمام فاركو بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات على حساب فيوتشر بهدفين مقابل هدف أحرزهما التونسى سيف الدين الجزيرى الذى رفع رصيده إلى 5 أهداف.

وجاء هدف فيوتشر الوحيد الذى أحرزه مروان محسن من خطأ دفاعى لمحمد عبد الغنى داخل منطقة الجزاء، وهو ما استغله هاجم فيوتشر وأحرزه فى مرمى محمد عواد حارس الزمالك، كما شهدت المباراة العديد من الأخطاء الدفاعية التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة.

ويحاول أسامة نبيه مواصلة الانتصارات فى اللقاء المقبل من أجل الاقتراب أكثر من مركز وصيف جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحبى المركزين الثانى والثالث بيراميدز وفيوتشر.

وكان لاعبو الزمالك حصلوا على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة فيوتشر على أن يعودوا للتدريبات غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة فاركو.