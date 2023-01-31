شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجتمع بـ إلياس الجلاسى لبحث تعديل عقده بعد رفض العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مسؤولو النادي المصري، اليوم الثلاثاء، بإلياس الجلاسي صانع ألعاب الفريق، وذلك لبحث تعديل تعاقده مع النادي ورفع القيمة المادية، خاصة بعد تألق اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية، ما أدى إلى تهافت الأندية العربية على اللاعب.

ويمتد تعاقد المصري مع إلياس الجلاسي حتى نهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو المصري في الحفاظ على تواجد اللاعب بالفريق نظراً لاعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق البورسعيدي.

وانضم إلياس الجلاسي إلى النادي المصري في بداية الموسم الماضي، حيث خاض مع الفريق البورسعيدي 57 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 11 هدفاً آخر لزملائه بالفريق.

ونجح النادي المصري في التعاقد مع 9 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعدما ضم النادي البورسعيدي كل من: زياد كمال من إنبي، عبده يحيى من غزل المحلة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، سعيدو وعزام من الفيوم، شريف دابو، رجب عمران من سيراميكا، وأحمد عماد وحسام جريشة من بروكسي، ومحمد الفيومي.

في المقابل استغنى النادي المصري عن خدمات، محمد عنتر وعمرو مرعي وعمرو طارق.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالها بـ4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17 هدفا آخر.