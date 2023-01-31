شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب المصارعة فى بطولة الرانك العالمى فى كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة الرانك العالمى الأولى والتى تقام بكرواتيا فى الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، على أن يشاركون فى نهاية نفس الشهر ببطولة الرانك العالمى الثانية التى تقام بمصر "إبراهيم مصطفى".

وتتكون قائمة المنتخب فى البطولة من كلا من عمرو رضا فى المصارعة الحرة، و سمر حمزة فى المصارعة النسائية وأحمد بغدود فى المصارعة الرومانية.

ويرافق كل لاعب مدربه حيث كمال عبده للرومانى، ومحمد طلبة مدير فنى للحرة والنسائية، ويرأس البعثة سيد جمعة عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة.

واعتذر عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة عن المشاركة فى بطولة الرانك الأولى بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا، لكنها لن تمنعه من المشاركة فى البطولة الثانية التى ستقام بمصر.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة تكليف فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، مندوبا فنيا للاتحاد الدولى في بطولة إبراهيم مصطفى، التي تقام بمصر الشهر المقبل.

وقرر مسئولو اتحاد المصارعة إلغاء بطولة الجمهورية التى كان مقررا إقامتها فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، والاكتفاء ببطولة البراعم، التى تنظمها المناطق والأفرع.

وجاء قرار اكتفاء الاتحاد بمهرجان البراعم للمناطق والأفرع، نظرا لانشغال الاتحاد بتنظيم بطولة إبراهيم مصطفى، والتى تقام بمصر نهاية فبراير المقبل، ببرج العرب بالإسكندرية