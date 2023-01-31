شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد الشتوى للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اتحاد الكرة، فى الثانية عشرة منتصف الليلة، باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز بداية والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الجارى، ولمدة شهر كامل، حيث تنتهى المهلة اليوم 31 يناير وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم .

واشترط اتحاد الكرة على الأندية ضرورة سداد كافة المديونيات المستحقة للجبلاية قبل قيد الصفقات الجديدة، مع وجود خيار آخر وهو الوصول لاتفاق بجدولة المديونات والمبالغ المستحقة.

وتضمنت لائحة القيد عددا من الشروط، منها عدد اللاعبين، ويسمح قيد 30 لاعبا فى للفريق الأول بجميع الأقسام، ويجوز لكل نادٍ قيد 3 لاعبين فى قائمة الانتظار من المستمرة عقودهم حتى قبل نهاية فترة التسجيل الثانية، ولا يسمح لهم بالمشاركة فى المباريات إلا بعد إضافتهم ضمن العدد الأساسي أثناء فترة قيد.

كما لا يجوز لأى نادٍ شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة من النادى فى ملف التراخيص.

وبالنسبة للاعبين الأجانب، يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ويسمح بقيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بحد أقصى لاعب واحد في كل مرحلة، في حين لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول.

ونصت الشروط على أنه لا يجوز إشراك غير المصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات، ولا يحتسب اللاعب الفلسطيني ضمن عدد اللاعبين الأجانب.