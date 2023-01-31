اخبار الرياضه

اتحاد اليد: قررنا عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: قررنا عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد : إن الاتحاد قرر عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد.

أضاف لبرنامج كاونتر أتاك عبر إذاعة أون سبورت إف إم : فوجئنا قبل بطولة العالم بأسبوعين بتمديد باروندو تعاقده مع نادي ميلسونجين الألماني حتى يونيو 2025 دون الرجوع لنا.

وعن المدرب الجديد للمنتخب قال عمرو صلاح: ندرس عددًا من السير الذاتية لمدربين حققوا إنجازات عالمية لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

واصل: المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون متفرغًا لتدريب المنتخب ووضع وتنفيذ استراتيجية لمدة 8 سنوات لإعداد منتخب قوي ينافس على ميدالية عالمية وأولمبية.

أكمل: منتخب مصر أكبر من باروندو وهو الذي استفاد من تدريب المنتخب وليس العكس، التعامل الفني والنفسي مع اللاعبين في بطولة العالم كان به العديد من الأخطاء من جانب باروندو.

واختتم:علامة استفهام حول طريقة إدارة باروندو لمباريات المنتخب في المونديال أولها استنزاف مجهود عدد محدد من اللاعبين.

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا