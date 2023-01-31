شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: قررنا عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد : إن الاتحاد قرر عدم تجديد التعاقد مع الإسباني باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد.

أضاف لبرنامج كاونتر أتاك عبر إذاعة أون سبورت إف إم : فوجئنا قبل بطولة العالم بأسبوعين بتمديد باروندو تعاقده مع نادي ميلسونجين الألماني حتى يونيو 2025 دون الرجوع لنا.

وعن المدرب الجديد للمنتخب قال عمرو صلاح: ندرس عددًا من السير الذاتية لمدربين حققوا إنجازات عالمية لقيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

واصل: المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون متفرغًا لتدريب المنتخب ووضع وتنفيذ استراتيجية لمدة 8 سنوات لإعداد منتخب قوي ينافس على ميدالية عالمية وأولمبية.

أكمل: منتخب مصر أكبر من باروندو وهو الذي استفاد من تدريب المنتخب وليس العكس، التعامل الفني والنفسي مع اللاعبين في بطولة العالم كان به العديد من الأخطاء من جانب باروندو.

واختتم:علامة استفهام حول طريقة إدارة باروندو لمباريات المنتخب في المونديال أولها استنزاف مجهود عدد محدد من اللاعبين.