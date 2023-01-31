شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على ثنائية كهربا وشريف فى هجوم الأهلى أمام أوكلاند سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، على تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق أمام أوكلاند سيتى، فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء فى افتتاح كأس العالم للأندية.

واطمأن كولر على جاهزية كهربا لقيادة خط هجوم الأهلى فى افتتاح كأس العالم للأندية، بجانب محمد شريف، بعدما استعاد اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية فى التدريبات الأخيرة قبل اللقاء.

وسجل كهربا ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال مشاركته فى مباراتى سموحة والزمالك بالدوري والكأس فى أول ظهور له بعد انتهاء إيقافه، قبل أن يغيب عن مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري بسبب معاناته من الإجهاد العضلى.

وحرص اللاعبون الكبار بالنادي الأهلى، بقيادة محمد الشناوي وعلى معلول، على عقد جلسات مع لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام أوكلاند سيتى فى ضربة بداية كأس العالم للأندية، والمقرر لها الأربعاء المقبل، لتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراة التى يرغبون فى الفوز بها من أجل استكمال مشوار المارد الأحمر بهذه البطولة.

الشناوى ومعلول تحدثا مع زملائهما فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق وتحقيق الفوز للتأهل للدور التالى بالبطولة.

واعتاد محمد الشناوى ومعلول على عقد هذه الجلسات مع زملائهما قبل المباريات المهمة لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، كما اعتاد عليها الفريق.