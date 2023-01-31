شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسابق الزمن لإنهاء الرخصة التدريبية لـ على ماهر قبل مواجهة بطل توجو والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد فيوتشر لمواجهة أسكو دي كارا بطل توجو، يوم 12 فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفى حال عدم إنهاء إجراءات الرخصة التدريبية لعلي ماهر سيتضطر لقيادة فيوتشر من المدرجات.
وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22، وذلك بعدما الهزيمة التي تعرض لها الفريق بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.
وتراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.