شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسابق الزمن لإنهاء الرخصة التدريبية لـ على ماهر قبل مواجهة بطل توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مجلس إدارة فيوتشر اتصالاته مع اتحاد الكرة فى الساعات الأخيرة لسرعة حل أزمة الرخصة التدريبية الخاصة بعلي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك مع اقتراب أول مباراة لفيوتشر في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فيوتشر لمواجهة أسكو دي كارا بطل توجو، يوم 12 فبراير المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفى حال عدم إنهاء إجراءات الرخصة التدريبية لعلي ماهر سيتضطر لقيادة فيوتشر من المدرجات.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لفريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر مدرب الفريق، عند المباراة رقم 22، وذلك بعدما الهزيمة التي تعرض لها الفريق بهدفين مقابل هدف أمام نادي الزمالك، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وقبل مواجهة الزمالك خاض فريق فيوتشر 22 مباراة متتالية دون هزيمة، حيث كانت آخر هزيمة لفيوتشر ترجع إلى نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في 26 أغسطس، عندما خسر فيوتشر أمام الجونة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز في الجولة الأخيرة على مصر المقاصة بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق أبناء علي ماهر الهزيمة سواء في الدوري أو الكونفدرالية، حتى مباراة الزمالك.

وتراجع فيوتشر إلى المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 21 هدفا واستقبلت شباكهم 13.