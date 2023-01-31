شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وأوكلاند سيتى فى افتتاح مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتى، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة "طنجة" بالمغرب، والذى يستضيف مباراة الفريقين غدًا، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزى الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية غداً الأربعاء فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطلي نيوزيلندا وأمريكا سيلتقى مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.