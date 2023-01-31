الامارات | الشارقة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الشارقة بدرع دوري كرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2022-2023، بعد فوزه أمس على البطائح بنتيجة 8-2 في المباراة النهائية الثانية في مرحلة البلاي أوف التي أقيمت في القاعة الرياضية لنادي البطائح ونظمتها اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وهي المرة الأولى التي يحرز بها الملك الشرقاوي درع الدوري منذ انضمامه لأسرة الصالات.

وتوج رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية للصالات عبدالملك جاني وعدد من القيادات الرياضية فريق الشارقة بطلاً لدوري الصالات وتسليمه درع البطولة والميداليات.

وسجل أهداف الشارقة كل من البرازيليين فيتور سيلفا ثلاثة أهداف في الدقائق (9،14،29) ومواطنه ميجويل دجوتشي في الدقيقتين (19.37)، والبرازيلي أيجور فريتاس في الدقيقتين (34،38) وهدف في مرماه سجله لاعب البطائح محمد الريسي في الدقيقة 17، وسجل للبطائح البرازيلي دانيل نيتو (24،30)

وكان الشارقة قد فاز في النهائي الأول بنتيجة 5-3، محققاً انتصارين من مجموع ثلاث مباريات