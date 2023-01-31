الامارات | «نصر جديد» يهدد لقب الشارقة في الكأس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة بإقامة أربع مباريات، تجمع الإمارات مع شباب الأهلي، والظفرة مع بني ياس، والحمرية مع عجمان، والشارقة مع النصر، بينما تستكمل مباريات ثمن النهائي غداً بأربع مواجهات أيضاً، فيلتقي خورفكان مع العين، وأبطال الخليج مع الجزيرة، واتحاد كلباء مع البطائح، والفجيرة مع الوصل.

وتعد مباراة الشارقة مع النصر أقوى مباريات دور الـ16، التي تقام الساعة 20:30 مساءً على استاد الشارقة، إذ يبدأ «الملك» رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في بداية الموسم الحالي، بتغلبه على الوحدة في النهائي بهدف دون رد، أحرزه الإسباني باكو ألكاسير.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين بعد أقل من 10 أيام من مباراتهما في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بالتعادل 1-1 على استاد الشارقة، إذ يأمل «الملك» أن يعادل رقم شباب الأهلي كأكثر الأندية تتويجاً بلقب الكأس برصيد 10 ألقاب مقابل تسعة ألقاب يمتلكها الشارقة في رصيده.

ويسعى الشارقة للحفاظ على حظوظه في تحقيق ثلاثية تاريخية، إذ ينافس بقوة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في المقابل، يدخل «العميد» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد الفريق ذاكرة انتصاراته بتغلبه في الجولة الـ14 من الدوري على الظفرة بهدف دون رد، ويراهن النصر على الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الحالية، لتجاوز حامل اللقب، وتكرار آخر مواجهة جمعت الفريقين في الكأس، عندما فاز «الأزرق» على الشارقة في نصف نهائي نسخة 2021 بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهل النصر إلى دور الـ16 بفوزه على سيتي إف سي بخمسة أهداف دون رد، بينما لم يلعب الشارقة الدور التمهيدي بصفته حامل اللقب.

من جهته، يخوض البطل التاريخي للكأس شباب الأهلي مواجهة سهلة نظرياً أمام الإمارات الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وذلك الساعة 17:10 مساءً على ملعب الإمارات في رأس الخيمة، إذ إنها المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في كأس رئيس الدولة، وتفوق «فرسان دبي» في المباراتين 3-1 في ثمن نهائي نسخة 2013، وبهدفين دون رد في ربع نهائي نسخة 2020.

ويقدم «الصقور» مستويات جيدة في دوري الدرجة الأولى بتصدره لائحة الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما المفارقة أن شباب الأهلي يتصدر ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة.

وتأهل شباب الأهلي إلى ثمن النهائي بتغلبه على الوحدة بهدف دون رد، أما الإمارات فاز على الرمس بخمسة أهداف دون رد.

وفي المواجهة الثالثة يلعب الظفرة مع بني ياس الساعة 17:25 مساءً على استاد حمدان بن زايد حيث يدخل «السماوي» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما فاز في الجولة الـ14 من الدوري، على خورفكان بهدفين مقابل هدف، أما الظفرة تلقى خسارة موجعة بهزيمته أمام النصر بهدف دون رد، ليتأزم موقف الفريق في لائحة ترتيب الدوري بتوقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ13.

والتقى الفريقان في الدور الأول بالدوري في اللقاء الذي شهد فوز بني ياس بخمسة أهداف دون رد، بينما تأهل «السماوي» إلى دور الـ16 بفوزه في الدور الأول على مصفوت بهدفين مقابل هدف، أما الظفرة فتغلب على بينونة بثلاثة أهداف دون رد.

ويلتقي في المباراة الرابعة الحمرية مع عجمان الساعة 20:30 ليلاً على ملعب الحمرية، إذ يعد «البرتقالي» مرشحاً بقوة للتأهل إلى ربع النهائي، بينما يأمل الحمرية أن يستغل التراجع الكبير في نتائج عجمان في المباريات الماضية.

وخسر عجمان في الجولتين 13 و14 من الدوري، بهزيمته أمام شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن العين بخمسة أهداف مقابل هدف، أما الحمرية فيعيش أفضل فتراته بفوزه في 4 مباريات متتالية بدوري الدرجة الأولى، ليتقدم إلى المركز الخامس في لائحة الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الإمارات برصيد 38 نقطة.

وتأهل عجمان إلى دور الـ16 بفوزه على العربي بثلاثة أهداف دون رد، أما الحمرية فتغلب على التعاون بهدفين مقابل هدف.