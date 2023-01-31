الامارات | عمران وروضة في صدارة «الإمارات للشطرنج الخاطف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة «الإمارات في حب سلطان» للشطرنج الخاطف للذكور والإناث، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة بقاعة نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 88 لاعباً، فوز عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالمركز الأول على مستوى الذكور، فيما تصدرت روضة عيسى السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، المركز الأول على مستوى الإناث.

وأسفرت النتائج على مستوى الذكور التي شارك فيها 47 لاعباً، عن فوز عمران الحوسني بالمركز الأول محققاً 8 نقاط، فيما جاء عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة ثانياً بـ7 نقاط، وحل أحمد فريد لاعب نادي دبي ثالثاً برصيد 7 نقاط، وعبدالرحمن محمد الطاهر، لاعب نادي الشارقة بالرصيد نفسه، وجاء الترتيب من الثاني إلى الرابع بكسر التعادل، والخامس عثمان موسى لاعب نادي دبي برصيد 6.5 نقاط متساوياً مع السادس أحمد الرميثي لاعب نادي أبوظبي، وحصل ستة لاعبين على ست نقاط، هم: علي الشريفي لاعب العين، وإبراهيم سلطان لاعب دبي، وخليفة خالد لاعب الفجيرة، وسيف أحمد لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، وحمدان مرشول لاعب عجمان، ومحمد سعيد الليلي لاعب الفجيرة.

وعلى مستوى الإناث، التي شاركت فيها 41 لاعبة، تصدرت روضة السركال بـ8 نقاط وحلت بالمركز الثاني عائشة سيف آل علي لاعبة نادي الشارقة بـ7 نقاط، وثالثاً موزة المنصوري لاعبة نادي العين برصيد 6.5 نقاط، وتساوت سبع لاعبات برصيد ست نقاط، هن: زينب المعمري لاعبة نادي العين، ومريم عيسى لاعبة نادي دبي، وعنود عيسى لاعبة نادي الشارقة، وعنود أحمد لاعبة نادي دبي، ثم عائشة المعيني ومريم المعيني من نادي الشارقة.