الامارات | مالكروي يُتوج ببطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد اللاعب الأيرلندي الشمالي روري مالكروي لقب النسخة الـ34 لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، التي أقيمت في ملعب «المجلس» في نادي الإمارات للغولف، وتُعد الحدث الثاني لسلسلة رولكس ضمن جولة «دي بي وورلد» لموسم 2023، بجوائز مالية تبلغ تسعة ملايين دولار.

وتم تتويج «روري مالكروي» البالغ من العمر 33 عاماً والمصنف الأول عالمياً، في ختام المنافسات أمس والتي حقق فيها 19 ضربة تحت المعدل مستفيداً من تسجيله أربع ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينال الجائزة المالية البالغة مليوناً و53 ألف دولار، وهو بذلك تمكن من الحصول على لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للمرة الثالثة حيث حصل على لقب البطولة نفسها لعامي 2009 و 2015.

ونال لقب وصيف البطولة الأميركي «باتريك ريد» الذي أنهى الجولة الرابعة برصيد 18 ضربة تحت المعدل، وتخلف بفارق ضربة واحدة تحت المعدل عن المركز الأول ليحل ثانياً، وجاء الأسترالي «لوكاس هربرت» ثالثاً برصيد 16 ضربة تحت المعدل، يليه الإنجليزي «كالوم شينكوين رابعاً برصيد 15 ضربة تحت المعدل.

حضر مراسم التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف اللواء «م» عبدالله الهاشمي، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة وصل لإدارة الأصول» هشام القاسم، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب.