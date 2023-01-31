الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغريدة

تلقى مسؤول في أحد اتحادات الألعاب الجماعية انتقاداً على «تويتر» بعدما نشر تغريدة يعلن فيها عن ميله لتشجيع فريق على حساب فريق آخر، قبل أن ينشر تغريدة أخرى يؤكد خلالها أن هذا الحساب شخصي وأنه يحق له التعبير عن ميوله، مشيراً إلى أنه سيلاحق قضائياً كل من وجه له انتقادات خارجة عن حدود الأدب ومنح المنتقدين مهلة لحذف التغريدات.

طلب

قال مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين إنه طلب من إدارة النادي سرعة الموافقة على توصية سابقة كان قد تقدم بها بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بديلاً للاعب الأجنبي الحالي والتوصل إلى حل مرض مع الأخير لإنهاء عقده بالتراضي.

انتقالات

طلب مدرب أجنبي لفريق في دوري الدرجة الأولى من إدارة الفريق تدعيم الفريق بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، مبيناً لهم أن لاعبيه الحاليين يوفون بالغرض لكن التدعيم بلاعبين جدد يمنح الفريق روحاً معنوية عالية تساعد في تحقيق النتائج الإيجابية.