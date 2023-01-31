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الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة

الإمارات - شباب الأهلي 19:10

الظفرة - بني ياس 19:25

الحمرية - عجمان 22:30

الشارقة - النصر 22:30

كأس إيطاليا

إنتر ميلان - أتلانتا 00:00

كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل - ساوثهامتون 00:00

كأس الاتحاد الإنجليزي

برمنغهام - بلاكبيرن 23:45

بطولة إفريقيا للمحليين

السنغال - مدغشقر 20:00

الجزائر - النيجر 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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