الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
الإمارات - شباب الأهلي 19:10
الظفرة - بني ياس 19:25
الحمرية - عجمان 22:30
الشارقة - النصر 22:30
كأس إيطاليا
إنتر ميلان - أتلانتا 00:00
كأس الرابطة الإنجليزية
نيوكاسل - ساوثهامتون 00:00
كأس الاتحاد الإنجليزي
برمنغهام - بلاكبيرن 23:45
بطولة إفريقيا للمحليين
السنغال - مدغشقر 20:00
الجزائر - النيجر 23:00
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