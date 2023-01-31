شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابى: بلحاج لاعب مميز.. و4 ملايين جنيه قيمة إعارته 6 أشهر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابى، المدير الرياضي السابق لنادى أسوان، أن المغربى أحمد بلحاج لاعب مميز، مشيرا إلى أن إعارته للزمالك بمبلغ 4 ملايين صفقة ممتازة.

وقال عرابى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، إن وجود بديل بلحاج فى أسوان صعب، مؤكدا أن قوام الفريق متكامل.

وتوصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع نظرائهم فى أسوان على ضم المغربى أحمد بلحاج مهاجم الفريق الأسوانى، لمدة 6 أشهر على سبيل الاستعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر أن الصفقة شبه حُسمت لصالح الزمالك، بعدما تم الاتفاق فى الاجتماع الذى كان منعقدًا بين طرفى الصفقة، على استعارة الزمالك أحمد بلحاج لمدة 6 أشهر مقابل 4 ملايين جنيه، وفى حالة الشراء النهائى بنهاية الموسم يسدد الزمالك 10 ملايين لفريق أسوان نظير شرائه.