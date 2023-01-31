شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رحب أسامة نبيه، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بعودة البرتغالى جوسفالدو فيريرا مديراً فنياً للفريق الأبيض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مع العمل معه مدرباً مساعداً فى الجهاز الفني بعد تقريب وجهات النظر بينهما.

ويؤمن أسامة نبيه بالخبرة الكبيرة التى يتمتع بها "البروفيسور" فى التدريب، خصوصاً أنه يعتبر الأخير من المدربين المخلصين الذى قدموا للفريق الأبيض الكثير وجلبوا له الألقاب والبطولات، والفريق يحتاج لجهوده خلال المرحلة المقبلة.