شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي، أن تدريب الفريق الختامي غدًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران.

وأشار مسئولو الأهلي إلى أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون متاحًا ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.