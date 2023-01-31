شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 30 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي، أن تدريب الفريق الختامي غدًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب سيكون مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران.
وأشار مسئولو الأهلي إلى أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون متاحًا ربع الساعة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.
أخطر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، اللجنة المنظمة للبطولة، بزيارة الجهاز الفني والإداري وطاقم البعثة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فور الوصول غدًا.
ويزور الجهاز الفني للفريق والطاقم الإداري للبعثة ملعب المباراة فور الوصول إلى طنجة غدًا، وخاصة أن الفريق لم يخض عليه أي تدريبات، وفقًا لترتيبات «فيفا» واللجنة المنظمة بخصوص ملاعب التدريب والمباريات.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدينة تطوان المغربية في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادًا لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.
وتصل بعثة الفريق إلى مدينة طنجة التي تبعد ساعتين تقريبًا من مدينة تطوان التي يقيم بها الفريق حاليًّا للمبيت هناك والاستعداد للمباراة الافتتاحية في مشوار الفريق بالمونديال.
وأنهى مارسيل كولر المدير الفني المران الجماعي الرئيسي للفريق مبكرًا بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج على ملعب التدريب.